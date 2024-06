Europa no se va a frenar

Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo mantienen una mayoría suficiente para los tres partidos que han marcado el rumbo de la UE en los últimos años: populares, socialistas y liberales. Los populares, que han estado al frente de la Comisión, mejoran levemente; los socialistas retroceden y, sobre todo, son los liberales los que acusan una caída más fuerte, porque se ven sacudidos por el retroceso de la lista de Macron en Francia.

La subida de la llamada “ultraderecha” es necesario estudiarla con detenimiento. El grupo menos a la derecha, la Europa de los Conservadores y Reformistas, en el que está el partido de Meloni, la primera ministra italiana, gana diputados, pero no muchos. Avanza más Identidad y Democracia, pero no con un gran salto. A la espera de la conformación definitiva de los grupos, no se puede afirmar como algunos hacen que los partidos ultras hayan sacudido la UE.

La coalición de facto de populares, socialistas y liberales tiene por delante importantes retos: fomentar un crecimiento económico que pueda competir con Estados Unidos y China y a la par sea sostenible; desarrollar la llamada autonomía estratégica frente al expansionismo ruso y el previsible aislacionismo norteamericano; avanzar en un desarrollo digital y de Inteligencia Artificial que respete el derecho a la intimidad; desarrollar una política migratoria que sea capaz de integrar y de tutelar los derechos humanos de los extranjeros que llegan al Viejo Continente; y adaptar la nueva Política Agraria Común a las exigencias de la gente del campo y del medioambiente.