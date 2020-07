Europa exige cambios

La dificultad para llegar a un acuerdo en la Cumbre Europea, que desde el viernes intenta concretar el Fondo de Reestructuración, puede dar la sensación de que la Unión no está a la altura de las circunstancias. El Consejo debía haber terminado el sábado y se ha prolongado hasta hoy lunes. Los países que se autodenominan “frugales”, encabezados por Holanda, han estado presionando para que el importe del fondo sea menor a los 750.000 millones de euros previstos, y para que haya menos ayudas y más créditos.

No es bueno que un pequeño grupo de países, en contra del 80 por ciento de los miembros y del PIB de la Unión haya impuesto un bloqueo. Pero hay que mirar las cosas con perspectiva. Es una buena noticia que las negociaciones se hayan prolongado sin aplazar la cuestión a una nueva cumbre. Estamos ante un paso de gigante, y ya decía Schuman, uno de los padres fundadores, que Europa no se hará de una vez sino con realizaciones concretas, paso a paso.

La Cumbre es histórica porque supone que, por primera vez, la política económica y, sobre todo, la política social, será común. A esa cuestión de fondo es a la que se resisten los “frugales”, no solo a 50.000 millones más o menos en créditos y ayudas. Si algo ha quedado claro estos días en Bruselas es que el dinero no llegará a España sin reformas. A Sánchez, a corto plazo, se le va a exigir que no haya contrarreforma laboral y, a medio y largo plazo, un cambio en el sistema de pensiones y una modificación del sistema fiscal que incluya una subida del IVA.