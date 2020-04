Estirar la razón

Cuando van a cumplirse cincuenta días de confinamiento y el Covid lleva al menos dos meses y medio en España, podemos hacer un inventario provisional de algunas de las cosas aprendidas. Los científicos nos están ayudando a comprender lo que sabemos del virus, que todavía es poco. La razón científica, mucho más humilde que en otras épocas, se ha confesado incapaz de alcanzar certezas a la velocidad que necesitamos. No se le puede pedir mucho más porque la ciencia no es omnipotente y no puede obtener resultados tan inmediatos cómo nos gustaría.

Mientras la razón científica trabaja dando lo mejor de sí, hemos visto que la razón de la vida, la que busca un significado al sufrimiento, a la muerte, al confinamiento, no se ha detenido. Esa razón se enfrenta, una vez más, al gran enigma del mal, un mal que en este caso no tiene como responsable directo al hombre. La razón científica y la razón de la vida no son dos razones opuestas, que se contradigan. En esta situación hemos visto también cómo la razón social se ha desplegado con una energía sorprendente, reconociendo que lo primero no es un sistema ideológico sino atender a la necesidad del otro.

La razón política es la que nos ha fallado. La gestión ha sido y sigue siendo deficiente. Y lo que es peor, todos tenemos la sensación de que las llamadas a la unidad han sido retóricas. Mientras que ciencia, razón de la vida y razón social se han estirado, la política se ha quedado estrecha.