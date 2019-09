El Gobierno ha anunciado que va a recurrir las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña el pasado jueves en las que se defiende la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional”, en la que se reclama la salida de la Guardia Civil y en las que se revindica el 1-O como un “referéndum legítimo y legal”. Aunque no sean declaraciones con valor legislativo los recursos tienen sentido.

El Gobierno en funciones, por el contrario, ha asegurado que no ha llegado el momento de aplicar el 155. A tenor de las dos últimas sentencias del Constitucional la decisión es acertada porque este precepto solo debe ser utilizado en caso de extrema gravedad, y las resoluciones no provocan esa situación. Ha hecho bien el PP en no exigir la puesta en marcha inmediata de este mecanismo. Estamos en un momento delicado, pero los partidos con sentido de Estado deben huir del electoralismo y reaccionar de forma unida. Sánchez, que ha ido y ha venido en sus relaciones con el independentismo, es el presidente del Gobierno constitucional. Hay que recordar que no estamos como hace dos años. El independentismo está profundamente dividido y tiene que hacer ruido con motivo de la publicación de la sentencia del proceso de secesión. Se ha adelantado por el encarcelamiento de los miembros de los llamados CDR, pero sus líderes saben que, en el fondo, su proyecto está derrotado y que el Estado de Derecho ha acabado imponiéndose.