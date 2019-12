España es Europa

El Parlamento Británico aprobó ayer la salida de la UE. Era una noticia esperada, no ha habido sorpresas, pero no por ello produce menos vértigo. Los europeos somos menos europeos, los británicos son menos británicos. Es la consecuencia del nacionalismo. La sentencia del TJUE ha despertado en nuestro país un virus que está muy extendido por Italia, Alemania, Hungría y Polonia, y que ahora puede llegar a España. El soberanismo achaca los problemas internos a Bruselas. España siempre ha sido un país europeísta. La refundación nacional que fue la transición española no hubiera sido posible si no hubiera sido por que Europa era un horizonte de reconciliación.

La sentencia del TJUE no es la sentencia de un tribunal extranjero. Su decisión puede no gustarnos, como pueden no gustarnos determinadas decisiones de los tribunales españoles. Pero eso no significa que en las instituciones europeas haya una conspiración contra la nación española. La Unión Europea y la zona euro toman todos los días decisiones que no gustan a sus países miembros. Lo último que quería la opinión pública alemana, el Gobierno alemán y el Bundesbank en 2015, era que el Banco Central Europeo gastará ingentes cantidades de dinero en salvar el euro de la crisis que estaba sufriendo. Y Francia ha visto recientemente como el Parlamento Europeo rechazaba a su candidata a comisaria. En todo caso, la UE es un gran proyecto político gracias al que hemos conseguido los mayores niveles de bienestar y desarrollo.