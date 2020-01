Escuchar la voz del campo

Las protestas comenzaron en Don Benito, Badajoz, y se han extendido. Jaén, Salamanca, Cuenca y Zamora son algunas de las ciudades en las que los agricultores han salido hoy a la calle para protestar por la situación del sector agrario y ganadero, agravada por la subida del salario mínimo interprofesional.

En un país en el que la despoblación del mundo rural está causando enormes desequilibrios territoriales, sociales, económicos y medioambientales, el Gobierno debería diseñar y desarrollar un ambicioso plan de reactivación del sector primario. Los agricultores y ganaderos se quejan, con razón, de los altos costes de producción que contrastan con los beneficios finales que ellos obtienen. Trabajar en el campo no es rentable, de ahí que el mundo rural se vacíe progresivamente generando graves desequilibrios entre el centro y la periferia, entre los pueblos y las ciudades y entre ciudadanos de primera, que gozan de generosos servicios públicos, y ciudadanos de segunda que carecen de los más indispensables.

La izquierda nunca ha destacado por su conocimiento del mundo rural. Las medidas sobre el salario mínimo lo corroboran. Por supuesto que el aumento de los salarios es una buena cosa, la cuestión es cómo se hace posible y qué efectos puede generar si no se dan las condiciones necesarias. Hay quien dice que el campo quiere vivir de las subvenciones. Quizás sería mejor reconocer que para algunos no ha habido más política agraria que la de las peonadas. Mantener al campo en la precariedad, ignorar sus necesidades y despreciar sus demandas no augura nada bueno. El conflicto ya ha estallado y al Gobierno corresponde dar una primera respuesta.