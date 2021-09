Efectos de la cultura del descarte: eutanasia y aborto

La actualidad sobre lo que está ocurriendo en España y en el mundo ha marcado la profunda entrevista que Carlos Herrera ha hecho al Papa Francisco. La reciente aprobación de la ley de eutanasia en España ha sido uno de los temas en los que el Papa ha dedicado una larga respuesta dado que es uno de los dramas más preocupantes de la cultura actual, el descarte. Vivimos en una sociedad “en la que lo que no sirve, se descarta. Los viejos, los enfermos terminales y los niños no queridos se eliminan antes de nacer”, ha comentado el Papa, que ha recordado que lo que pide la Iglesia es ayudar a morir con dignidad. La cultura del descarte no solo afecta a quienes en la sociedad se consideran inútiles, también está presente como criterio en las relaciones internacionales, como puede ser el caso de descarte de pueblos como los rohingyas o los gitanos. Lo contrario del descarte es la cultura del encuentro, la aceptación del otro como el hermano y su integración.

Respecto al aborto, el Papa Francisco, ante el olvido de lo esencial en no pocos debates públicos y en las legislaciones abortistas, ha querido poner el acento en la realidad básica de la que nos habla la biología: desde la tercera semana de la concepción, antes incluso que la madre se dé cuenta de que está embarazada, los órganos de la nueva vida humana ya están configurados. Eliminar esa nueva vida para quitarse un problema no es justo, ha recordado el papa, que ha utilizado el ejemplo de qué ocurriría si para eliminar nuestros problemas se tuviera que recurrir a un asesino sicario. La pedagogía del Papa Francisco siempre deja claro que la propuesta de la Iglesia nunca olvida la dimensión humana de la realidad y de los problemas.