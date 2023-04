Donald Trump en el banquillo

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparece como imputado ante la Justicia por el caso Stormy Daniels, el presunto soborno a una actriz porno, en una jornada que verdaderamente podemos calificar de histórica porque puede marcar el futuro del expresidente e indirectamente el de toda la Nación.

Con un país tremendamente polarizado, Trump puede salir de este caso inhabilitado, aunque solo sea moralmente, para volver a presentarse a las elecciones en 2024. Sus partidarios no han dudado en echarse a las calles para mostrarle su apoyo. Los precedentes violentos de los más radicales no invitan al optimismo. Por otro lado, los juicios paralelos ante la opinión pública no han cesado desde que se conocieron las primeras informaciones del caso.

Hoy podrían retirarse todos los cargos, cosa que no parece muy probable. Podría llegar a un acuerdo con los fiscales y declararse culpable. Esta opción parece aún menos probable todavía, porque Trump insiste en que todo es un montaje y, por último, la Justicia podría hoy enviarlo a juicio. Se abriría un proceso lento que los abogados de Trump intentarían retrasar al máximo. En este caso se abriría un escenario demoledor para la reputación de la política en Estados Unidos. Por mucho que pueda parecernos un simple juego de poder, el caso Trump vuelve a poner encima de la mesa hasta qué punto ética y política van a de la mano, en una relación tan estrecha como inevitable.