Discrepancias en el Tribunal Constitucional

La unanimidad del Tribunal Constitucional en las resoluciones referidas al proceso separatista de Cataluña se ha roto. Esa unanimidad suponía un plus de confianza institucional en una cuestión decisiva. Ayer el Constitucional rechazó por amplia mayoría, pero no por unanimidad, el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra la decisión del Tribunal Supremo de no excarcelarlo para tomar posesión de su acta de parlamentario. Han sido tres magistrados los que han anunciado un voto discrepante que va a tener ineludibles consecuencias en la apelación que Junqueras presentará en Estrasburgo. Vistos los antecedentes en el caso de Forcadell, la apelación no parece que tenga mucho recorrido, pero va a llevar el “procés” a una instancia fuera de España que además deberá decidir pronto si concede la inmunidad a Puigdemont.

En días pasados también se produjo otra división en el seno del Tribunal Constitucional a propósito de la reforma del Código Civil catalán. Sin embargo, hay que dejar claro que la posición del más alto tribunal sobre el proceso independentista de Cataluña sigue siendo incuestionable. La coincidencia de estas resoluciones con un momento político en el que el Gobierno está negociando con ERC levanta más de un sospecha. Sospecha que se despejará a medida que el alto Tribunal, que está pendiente de renovación de un importante número de sus miembros, se pronuncie en los siguientes conflictos. Lo que no se puede negar es que está ruptura de la unanimidad da alas a los separatistas.