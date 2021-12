Desidia europea frente a la lucha por la libertad en Cuba

Berta Soler y Guillermo Fariñas, Premios Sajarov cubanos, han denunciado en sendas cartas remitidas al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y al Vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, la falta de un compromiso europeo en defensa de los derechos de los ciudadanos de Cuba.

El Premio Sajarov galardona a personas que luchan por lo más sagrado del ser humano: sus derechos de dignidad y libertad. La diplomacia europea, sin embargo, jamás se ha reunido con representantes de la sociedad civil cubana, mientras que sí lo ha hecho con personas y organismos estatales o paraestatales. Soler y Fariñas denuncian, además, que las asociaciones a las que ellos representan nunca han recibido apoyo económico, a diferencias de otros organismos vinculados a la dictadura.

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito en 2017 entre la UE y el Gobierno de Cuba es papel mojado, y no solo por parte del castrismo. El silencio diplomático de la UE permite que el Gobierno de Díaz Canel opere con total impunidad. Ante la falta de un compromiso claro y decidido de la UE, Soler y Fariñas están dispuestos a utilizar todos los medios de presión que tienen a su alcance, por eso han advertido que si la diplomacia comunitaria no cambia de rumbo, ambos renunciarán al Premio Sajarov. Mientras en Cuba la represión se radicaliza y se cometen crímenes de lesa humanidad, las instituciones europeas renuncian a usar los medios diplomáticos a su alcance para defender la libertad de los cubanos. Este silencio no solo traiciona el espíritu y la letra del Premio Sajarov, sino el espíritu y la letra de la constitución europea.