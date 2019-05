El descarte de Vincent Lambert

Los médicos han desconectado durante la mañana de hoy a Vincent Lambert, el enfermero francés de 42 años que permanece en estado de mínima conciencia desde hace diez años. Convertido de manera irresponsable en icono de la mal llamada “muerte digna”, su caso se pretende utilizar como palanca para la aceptación social de la eutanasia. De hecho, sus partidarios reconocen abiertamente que este caso marcará un antes y un después en el debate.

La cruda realidad, sin embargo, no invita a ninguna celebración. El caso se ha convertido en un auténtico drama que ha dividido a la sociedad y, de forma muy dolorosa, a la familia del propio Lambert. Mientras una parte, con su exmujer a la cabeza, apoya la decisión de retirarle el soporte vital que le conducirá a la muerte, sus padres y otros familiares siguen interponiendo recursos judiciales para impedirlo.

Como han señalado los obispos franceses, no hay ningún motivo para precipitar la muerte de Vincent Lambert. La muerte no debe ser absurdamente retrasada, como tampoco debe ser causada, y a Vincent Lambert no se le ha retirado ningún tratamiento desproporcionado sino los alimentos, la hidratación y los cuidados paliativos que disfrutaba. Es la diferencia entre apostar por la cultura de la muerte, revestida de una falsa compasión por el que sufre, o promover y defender la vida de cada ser humano como el principio básico de un verdadero progreso social.