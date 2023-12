Derechos humanos en entredicho

Hace ahora 75 años, una Europa devastada por las guerras mundiales, veía como nacía en su seno la Declaración Universal de los Derechos Humanos.París albergó la firma de una Declaración que, como muy bien ha apuntado el Papa Francisco este domingo, supuso importantes pasos adelante, pero que, como toda gran declaración de principios, está muy lejos de cumplirse en toda su integridad y en todos los lugares del mundo, como sería deseable. Lo cierto es que, en este momento, hay más de medio centenar de conflictos abiertos, la cifra más alta desde que existe la ONU. Los casos flagrantes de Ucrania o Gaza son solo la punta de iceberg.

Como también ha apuntado el Papa, hay que seguir reivindicando los derechos humanos en el día a día, porque aún falta mucho camino por recorrer y a veces, lamentablemente, en esa defensa se vuelve hacia atrás. Siempre es tiempo de reivindicar a todos aquellos que luchan y hablan en primera persona para defender los derechos de los que no cuentan. El compromiso por los derechos nunca terminó y hay que empeñarse en la tarea de una conquista que es diaria y que toca aspectos tan esenciales como la vida, la libertad religiosa como pilar fundamental de toda libertad que se precie, la seguridad, y en particular los derechos de todos aquellos que han sido descartados, que no pueden alzar la voz y que han de ser los grandes protagonistas de este aniversario; el de la gran Declaración de los Derechos Humanos, que en 1948 quiso ser un volver a empezar, un renacer de las propias cenizas para que, aprendiendo de los errores cometidos, nunca más tuviéramos que padecer la barbarie de pisotear la dignidad intrínseca que todo ser humano posee.