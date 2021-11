Las alarmas han vuelto a saltar en Europa, y en Estados Unidos no dejan de sonar desde hace meses. Una nueva ola de coronavirus azota el Viejo Continente. Es la “ola de los no vacunados”. Rusia se ha convertido en el país con más muertes diarias. Y en Alemania la tasa de incidencia ha vuelto a repuntar peligrosamente. En Estados Unidos el porcentaje de pauta completa está en porcentajes similares a los de Alemania (70 por ciento). El propósito de Biden de exigir a los trabajadores de empresas de más de 100 empleados vacunarse antes del 4 de enero se ha encontrado con el rechazo de un tribunal federal de apelaciones. Un 81% de los que no se han vacunado en Estados Unidos argumentan que no conocen los riesgos serios y reales que implicaba inmunizarse. Se trata de una cuestión de confianza, porque el 80% de los que no se vacunan piensan que las autoridades sanitarias no les están diciendo todo lo que saben.

Antes de que estallara el Covid, cuando el fenómeno del rechazo a las vacunas ya se había extendido en parte del mundo occidental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio sobre vacunas y confianza. Ese estudio aseguraba que “las emociones individuales pueden tener mayor impacto en la conducta que el conocimiento”. La lucha por una aceptación generalizada de las vacunas no es sólo una cuestión de información, sino de relaciones en las que se pueda confiar. Un bien escaso en nuestras sociedades actuales