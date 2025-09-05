Clarificadoras palabras de la presidenta del Poder Judicial

Por el bien de las instituciones del Estado, es lógico que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, haya querido ofrecer una imagen de normalidad institucional en el acto de apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo. Sin embargo, en un evidente ejercicio de pedagogía social y con una clara firmeza, ha sido contundente respecto a la defensa de la independencia del poder judicial frente a presiones e injerencias externas y a las implicaciones que tiene para la justicia la deslealtad del poder ejecutivo con el poder judicial.

La presidenta del Tribunal Supremo ha insistido en que “las descalificaciones son impropias en un Estado de derecho y no es legíitimo desacreditar al poder judicial”. Las críticas, desde la lealtad, pueden ayudar a mejorar, pero eso no puede significar, según Isabel Perelló, “desacreditar al poder judicial atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación judicial”.

La necesaria reivindicación de la independencia judicial está protegida por los mecanismos disciplinarios internos. Cualquier inejerencia externa de otros poderes en la justicia representa un atentado contra la democracia, que no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones que cumplen con su función constitucional, sin excusas ni reporches. De este mensaje debería tomar nota el presidente del Gobierno y sus ministros.