Con la presidencia del arzobispo de Valladolid, los miembros de la Comisión para la beatificación de la reina Isabel La Católica se han hecho presentes esta semana en Roma para entregar al Papa los últimos trabajos de la Causa y organizar una serie de actos litúrgicos y académicos en recuerdo del testimonio de vida de la reina. El Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, cardenal Marcello Semeraro, ha confirmado que el proceso de Isabel La Católica sigue en marcha y no ha sido cerrado, aunque desde 1993 no se han dado pasos significativos. Ahora el trabajo se centra en actualizar la documentación histórica, profundizando en las razones y en los datos que en su día trabajó la Comisión de historiadores. Esa Comisión dictaminó que “no se encuentra un solo acto, público o privado de la Reina, que no esté inspirado en criterios cristianos y evangélicos”. El trabajo de los responsables de la Causa pasa también por deshacer las leyendas negras sobre determinadas decisiones de Isabel que hay que entender en su contexto histórico.

La Causa de la reina Isabel La Católica no es política. Es un proceso canónico que responde a la extendida devoción popular la que goza, tanto en España como en Hispanoamérica y Estados Unidos, quien fue ejemplo de esposa, madre y gobernante. Isabel I de Castilla contribuyó decisivamente a la configuración y articulación histórica de los Derechos Humanos, en especial los de los indígenas de su tiempo, y del Derecho Internacional de Gentes. Como ha dicho monseñor Luis Argüello en un mensaje a sus diocesanos, la Reina Católica nos invita a la evangelización y a la santidad, a vivir la vida apostólica desde la santidad de cada uno en su estado particular de vida.