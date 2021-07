El caso de Samuel Luiz

La detención de tres jóvenes como presuntos autores del asesinato del joven auxiliar de enfermería Samuel Luiz supone un significativo paso en la investigación de un caso que ha conmocionado a la sociedad española. Este asesinato, pendiente de esclarecerse totalmente, pone de manifiesto la existencia de una brutal violencia gratuita, demasiado común en determinados ambientes juveniles.

El hecho de que participaran en torno a quince jóvenes es indicador de una actuación mimética, de un contagio de actitudes carentes del más mínimo sentido del valor y la dignidad de la persona. No basta condenar una repugnante e inhumana acción criminal, es urgente analizar las causas por las que se generalizan estas formas de violencia bestial en nuestra sociedad.

Aunque no está descartada ninguna motivación, hay que señalar también que poco contribuye a erradicar esta violencia la instrumentalización ideológica del asesinato llevada a cabo por algunos grupos. Sin tener aún certeza del móvil homófobo, el espectáculo de quienes han utilizado el asesinato de Samuel para sembrar el odio en las calles y amenazar a políticos, como la presidenta de la CAM, es signo de auténtica miseria moral. El rechazo a toda clase de discurso homófobo, discriminatorio o de odio, no puede implicar la generación y justificación de otras formas de violencia. Los mismos que han instrumentalizado este crimen para sus fines de lucha ideológica, se desentenderán de él en cuanto no sea útil para sus objetivos.