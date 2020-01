Línea editorial | Casado denuncia en COPE el engaño masivo de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha enviado un mensaje de esperanza y de tranquilidad a la sociedad española en sus primeras declaraciones, realizadas esta mañana en 'Herrera en COPE', tras la investidura de Pedro Sánchez. Este mensaje va destinado de manera especial a cuantos se sienten defraudados por el engaño de Sánchez, que justificó la convocatoria electoral en evitar depender de Podemos y del independentismo. El líder del PP ha desvelado que su principal objetivo será buscar la unidad de todo el centro-derecha, e incluso agrandar su espacio social para recibir a muchos votantes socialistas defraudados con esta deriva. Además, desde la oposición denunciará cuantas iniciativas adopte el nuevo Gobierno contra la igualdad entre los españoles, la Constitución y la equidad territorial.

Casado, que en las sesiones de investidura fue especialmente contundente contra la alianza de Sánchez con los independentistas y los herederos de ETA, ha recordado que su partido no recibió el menor indicio del PSOE de querer un acuerdo constitucionalista. Sin embargo ha preferido ponerse en manos de aquellos a quienes no les importa “un comino” la gobernabilidad de España. Casado ha asegurado la disposición del PP para estar presente en todos los sectores sociales y afrontar cualquier intento de modificación del sistema constitucional, lo que constituye una cláusula de seguridad para un amplio sector de la sociedad que creyó en la palabra de Sánchez de no pactar nunca con la extrema izquierda y con el independentismo.