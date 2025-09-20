Ataque a la Ciudad de Gaza

El ejército de Israel ha anunciado en las últimas horas una operación sin precedentes contra la Ciudad de Gaza y conmina a la población a abandonar la capital. La advertencia llega mientras no cesan los ataques aéreos con drones y aviones de combate. El ejército israelí que ya está presente en la zona este quiere controlar ahora el oeste y el centro de la ciudad, y obliga a una realizar una evacuación que solo se puede llevar a cabo hacia el sur por una calle, la ya desgraciadamente famosa calle Rashid. Según Naciones Unidas, 250.000 personas han sido obligadas a abandonar sus casas. Muchos de los niños que salen sufren desnutrición. Hace mucho tiempo que no han podido utilizar agua limpia, hace meses que no comen lo suficiente. Todavía quedan en Gaza City 500.000 personas, muchas de ellas viviendo entre ruinas.

Hace unas semanas el jefe del ejército, el general Eyal Zami, avisó a Netanyahu de la inconveniencia de la operación que ahora se realiza. Netanyahu insiste en que la victoria total sobre Hamás está cerca. Pero cada vez hay más voces críticas con el primer ministro dentro del país. Israel está cada vez más aislado internacionalmente, la sociedad israelí está cada vez más fracturada y entre las familias de los rehenes cundió hace tiempo la sensación de que su causa importa poco. Todo indica que Netanyahu no pretende solo terminar con Hamás, sino obligar a todos los palestinos a abandonar la franja de Gaza.