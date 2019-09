Así se construye la paz, según el Papa

La guerra es ya felizmente solo un doloroso recuerdo para los mozambiqueños, pero la paz no debe darse por descontada; es necesario ir construyéndola día a día. Este es el gran mensaje que ha dejado el Papa en Mozambique, especialmente en su multitudinario encuentro de ayer con los jóvenes, miembros de una generación que aún no habían nacido cuando, gracias a la mediación de la Comunidad de Sant’Egidio, se firmaron los acuerdos de Roma en 1992. En los siguientes años, sin embargo, a menudo se constató la fragilidad de este logro. La Guerra Fría ya era historia, pero la división y la enemistad se habían enquistado en una nación tras un conflicto que dejó cerca de un millón de muertos y alrededor de 5 millones de desplazados. Francisco pidió ayer a los obispos, sacerdotes y religiosos que ayuden a construir lazos entre las personas en una sociedad política, social y religiosamente diversa. Pero de nuevo su llamamiento más apremiante y emotivo lo dirigió a los jóvenes. Comenzando por la familia y el entorno más cercano, la paz es un proceso artesanal que requiere del compromiso de muchos, les dijo el Papa. Y les animó a comprometerse para resolver los problemas del país. Con alegría y vitalidad. Pero también con paciencia, sin desanimarse cuando el premio al esfuerzo no es inmediato. Porque también la perseverancia es un ingrediente esencial de la paz.