Anexión injustificable

La Carta de la ONU, su secretario general y la Asamblea General exigen a Rusia que dé marcha atrás. La invasión rusa y el intento de anexión del territorio ucraniano por la fuerza son ilegales para el derecho internacional.

La Resolución de Naciones Unidas, que Rusia vetó a finales del mes de septiembre, ha sido finalmente aprobada. Esta Resolución, con el voto favorable de 143 Estados, defiende los principios de la Carta de la ONU y exige que Rusia abandone las cuatro regiones ocupadas como resultado de una agresión que viola la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Ucrania. Así mismo, la citada Resolución insta a todas las naciones y a las organizaciones internacionales a no reconocer la anexión. Como ha recordado el secretario general de la ONU, Rusia ha entrado en una escalada inaceptable, con el lanzamiento de misiles contra las ciudades, buscando el asesinato indiscriminado de civiles.

A Moscú, como sus acciones demuestran, no le importa el Derecho Internacional. Sin embargo, Rusia es miembro del Consejo de Seguridad y, desde hace 80 años, uno de los firmantes de la Declaración de Naciones Unidas. Lo que significa que Putin está doblemente obligado a cumplir la legalidad internacional. Solo la fuerza del derecho puede impedir que triunfe la ley del más fuerte. Y no solo eso. La fuerza de la ley es, además, garantía de que la solución final no puede ser otra que el triunfo de la justicia frente a la venganza.