La Amazonía es de todos

La oleada de incendios en el Amazonas, un 80 % más que en 2018, ha desencadenado una crisis diplomática, además de la ambiental. «Nuestra casa se quema», tuiteaba Emmanuel Macron, que quiere debatir este asunto en la cumbre del G 7. Desde Brasil, Jair Bolsonaro le acusa de colonialismo. El mismo tipo de reproches que dirige a las ONG, a las que ha llegado a culpar de los incendios. Se trata del último episodio de una delirante caza de brujas contra quienes critican la permisividad oficial ante la destrucción del Amazonas, por una política que antepone los intereses de la minería y la agroindustria. Bolsonaro no solo ha destituido a los responsables de las agencias medioambientales, sino también al director de la agencia estadística por divulgar que la deforestación se ha más que triplicado en el último año. La gran pregunta, sin embargo, es si al resto del mundo le atañen o no estas cuestiones. «El Amazonas es nuestro», clama Bolsonaro, representante del nacionalismo hoy en auge. Europa le responde que sus irresponsables actuaciones afectan al resto de países rivereños y a todo el planeta, por lo que amenaza con congelar proyectos de cooperación y con no firmar el trabajadísimo acuerdo con Mercosur. Son dos visiones del mundo contrapuestas, mientras arde la principal reserva natural de la tierra, recordando a la humanidad que solo unida puede detener la destrucción de «la casa común».