'113 millones de personas pasan hambre aguda en el mundo'

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha presentado un nuevo Informe, centrado esta vez en el reto que supone acabar con el hambre aguda, la forma más extrema del hambre, que actualmente padecen 113 millones de personas en 53 países del mundo.

La inseguridad alimentaria aguda se produce cuando la incapacidad de una persona para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia. El estudio, presentado con el nombre de “Informe Global sobre crisis alimentarias 2019” alerta también de que otros 143 millones están a un paso de enfrentarse a esta situación.

Este drama, auténtica vergüenza global, se ceba con algunos países en particular, puesto que casi dos tercios de las personas que padecen esta situación extrema se concentran en 8 países: Afganistán, Etiopía, Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.

Estamos ante un reto global que requiere de un gran esfuerzo conjunto. Debemos concienciarnos de que, para poner fin de verdad al hambre, debemos atacar sus causas profundas como son los conflictos, la inestabilidad y los efectos de las crisis climáticas.

Como ha repetido el Papa Francisco en tantas ocasiones, el hambre debería ser una cosa del pasado. No podemos consolarnos con hacer frente a las emergencias y a las situaciones desesperadas de los más necesitados. Todos estamos llamados a ir más allá, a hacerlo mejor. No podemos conformarnos con un horizonte teórico de “Hambre Cero” para el 2030. Por desgracia, hay demasiada gente que no puede esperar.