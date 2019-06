Tiempo de lectura: 1



Con los alegatos de la defensa y las palabras últimas de los acusados, el juicio del “Procés” queda visto para sentencia. Tras cuatro meses y medio centenar de sesiones con 422 testigos es la hora de los jueces, que deberán emitir una sentencia que se prevé pública durante el mes de octubre.

En las últimas horas hemos visto cómo la insistencia de los abogados tenía un nuevo enemigo a batir, la Fiscalía General del Supremo. A los abogados de los acusados no les bastaba ratificar su argumento de que se ha juzgado a unos políticos por sus ideas y no por los hechos ocurridos, que califican de desobediencia y no de rebelión.