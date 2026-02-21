Venezuela: una amnistía insuficiente

El ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que va a pedir a la Unión Europea que levante las sanciones sobre el régimen chavista de Venezuela después de que la Asamblea Nacional de ese país haya aprobado la ley de amnistía. El Gobierno parece que tiene mucha prisa en dar por buena una norma que tiene muchas limitaciones.

La nueva ley de amnistía de Venezuela suscita serias dudas. Su aprobación no ha estado acompañada de la derogación de las leyes que, sobre todo en 2024, aprobó el chavismo para reprimir libertades. Entre esas leyes está la mal llamada ley contra el odio y la ley contra el fascismo. El chavismo sigue contando con herramientas jurídicas para suprimir libertades. Tampoco ha sido desmantelado el aparato represivo de la dictadura

La ley de amnistía no repara ni moral ni económicamente a las víctimas y no se aplica de forma automática a los antecedentes penales de los presos políticos puestos en libertad. Los condenados por razones políticas tienen que presentarse ante un funcionario que puede actuar de un modo discrecional. Esta situación es especialmente problemática para los que han tenido que exiliarse por sus ideas o por su militancia en la oposición. No tienen garantías para volver.

Albares se ha felicitado porque la ley de amnistía se haya aprobado en la Asamblea Nacional de forma unánime con el apoyo de lo que él llama la oposición. Pero esa Asamblea Nacional es fruto del fraude de las elecciones del año pasado.