Una propuesta cultural para una Europa envejecida

Hablar de la crisis de Europa se ha convertido en un lugar común en el diagnóstico sobre los acontecimientos que ocupan la actualidad en el viejo continente. La expansión de los populismos, los nacionalismos excluyentes, el Brexit, la violencia presente en las calles y la exclusión de quienes llegan a nuestras fronteras, son algunos síntomas de un proceso histórico que produce inquietud. Es preciso que el diagnóstico no paralice la iniciativa y la capacidad de respuesta ante un presente complejo.

La celebración durante este fin de semana de la Convención Europea One of us, en Santiago de Compostela, representa una apuesta decidida por una Europa que se construye no solo desde la política sino desde la educación y la cultura. Más de un centenar de intelectuales europeos van a apostar por la creación de la Plataforma Cultural europea One of us, un observatorio de valores y tendencias que no solo permitirá hacer un análisis más certero de lo que está pasando, sino que está destinado a crear una cultura que oriente la vida y las decisiones de la política.

One of us, una iniciativa europea de carácter pre-político que encabeza Jaime Mayor Oreja, y que se convierte en una referencia de la respuesta humanista y cristiana en un contexto marcada por el abandono de las raíces del viejo continente. Su reto es promover la cultura de vida, un horizonte señalado por San Juan Pablo II: una cultura que nos hace tomar conciencia de la belleza del mundo, de la dignidad sagrada de cada persona y de la nobleza de la tarea a la que estamos llamados.