Trump, Sánchez y Delcy

El ministro de Asuntos Exteriores, Albares, insiste en llamar a Delcy Rodríguez presidenta encargada. Ha anunciado que va a pedir a la Unión Europea que retire las sanciones que le impuso en 2018 a la mujer que en este momento está al frente del régimen venezolano. Un régimen que sigue siendo una dictadura. Albares sostiene que el levantamiento de las sanciones serviría para facilitar la transición. Las sanciones a Delcy Rodriguez, que le impiden pisar suelo europeo, se le impusieron cuando Pedro Sánchez acaba de llegar al Gobierno. El presidente del gobierno las apoyó en ese momento. La resolución que fundamentó las sanciones imputaba a Delcy Rodríguez “usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y emplearlas para hostigar a la oposición y obstruir su participación política”.

Desde que Delcy Rodríguez ha asumido el poder en Venezuela ha liberado algo más de 70 presos políticos. Pero todavía quedan más de 700 en las cárceles venezolanas. Por desgracia, no hay signo alguno de que el chavismo quiera iniciar una transición, la represión ha aumentado. No se ha empezado a hablar de qué hacer para facilitar la vuelta de aquellos que quieren regresar. Hay 8 millones que están exiliados.

El Gobierno de Sánchez tiene una particular relación con Delcy Rodríguez. Todavía no se ha aclarado por qué se le dejó entrar en España en 2020 y por qué Ábalos fuera a recibirla. Sánchez no felicitó a Corina Machado por el Nóbel, no reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones. En su preferencia por Delcy Rodríguez para facilitar la transición coincide con Trump.