Trump y Musk, guerra total

La polémica entre Donald Trump y Elon Musk es algo más que el choque entre dos personalidades que no soportan que alguien les haga sombra. El frustrado proyecto de Elon Musk de convertir a la Administración norteamericana en el primer aparato de un Estado contemporáneo con criterios de eficacia capitalista, ha supuesto un fracaso en el errático gobierno de Trump y ha destapado la caja de los truenos. Ahora Musk no solo se dedica a criticar la política económica de Trump en la red social X, de la que es propietario, sino que ha acusado al presidente norteamericano de formar parte de la lista del pederasta Epstein, uno de los mayores escándalos sexuales de la historia reciente de los Estados Unidos.

Aunque Trump y Musk consideren que el mundo real es el de las redes sociales, no es así. Que el presidente de una gran nación y uno de los más relevantes megamillonarios de Sillicon Valley estén ofreciendo este espectáculo dice mucho de cómo se están configurando los liderazgos en un mundo de incertidumbres. El éxito empresarial, tanto en el caso de Trump como en el de Musk, no es garantía de su capacidad para el ejercicio del noble arte del gobierno, de la amistad cívica que da forma a una convivencia armónica. La ejemplaridad exigible a quienes rigen los pueblos se debe construir sobre las virtudes personales, el buen juicio y la prudencia. El derroche de excentricidad y de espectáculo refleja que no están a la altura del servicio que se les ha confiado.