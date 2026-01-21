Transparencia y rigor ante la situación ferroviaria

Los trágicos accidentes en Adamuz y en Gelida han hecho que el sindicato de maquinistas SEMAF convoque una huelga general en todo el sector, que el ministro de Transporte Óscar Puente ha achacado a la “situación anímica” de los maquinistas tras los acontecimientos de estas últimas horas y la muerte de dos compañeros.

En su comunicado, SEMAF señala que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria. Hasta que las comisiones de investigación no concluyan sus informes no se deben sacar conclusiones precipitadas sobre todo a la hora de exigir responsabilidades judiciales tanto a personas como a instituciones.

Pero es evidente es que la red ferroviaria española, sobre todo la de la alta velocidad, no ha tenido el mantenimiento debido causado por la liberalización del sector, la entrada de nuevas operadoras y el incremento del tráfico por la oferta de servicios.

La decisión que ha tomado Adif en las últimas horas de limitar la velocidad en determinados trayectos viene a confirmar un problema en el estado de las vías. Se necesita transparencia sobre esta situación, lo cual no está reñido con la mesura y la contención. Las incertidumbres sobre el estado de la estructura ferroviaria condicionan la confianza de los ciudadanos y afectan de forma decisiva a la percepción de lo que el Gobierno ha venido haciendo en esta área de su exclusiva competencia. La prudencia a la hora de pedir responsabilidades no es incompatible con la firmeza con la que se debe exigir rigor en las informaciones y seguridad en la estructura ferroviaria.