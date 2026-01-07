Transición en el alambre

La incertidumbre reina en torno al presente de Venezuela. ¡Qué decir de su futuro! Cada día que pasa es más evidente que la operación tiene que ver con la política interna y los intereses particulares de la Casa Blanca. Esto explicaría que María Corina Machado sea alguien incómodo. La cuestión no es si controla o no los resortes del poder. Está claro que no los controla porque es la líder de la oposición y no una servidora del chavismo con mayor o menor voluntad de reforma.

El chavismo detesta a Machado y ella no está dispuesta a transigir. La han criticado por radical y ahora la desprecian por defender que en Venezuela la soberanía deber regresar a su verdadero y único titular. Es decir: al pueblo. ¿Qué se supone que debería hacer la líder de la oposición a la dictadura? Salió del país para recoger el Nobel de la Paz. De momento sigue fuera, aunque ha asegurado que regresará a su país muy pronto.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez ocupa la presidencia con la autorización de Trump. No habrá elecciones porque supuestamente no son necesarias. Es más, según Trump podrían ser contraproducentes. El presidente de los Estados Unidos prefiere un protectorado al servicio de sus intereses estratégicos. Los Rodríguez le obedecerán, cosa que María Corina Machado nunca haría.

A cambio, Trump quizás les perdonará sus delitos de narcotráfico, tal como ha hecho con el expresidente hondureño. Lo cierto es que el proceso de transición camina por un alambre muy fino. La libertad de los presos políticos, las garantías plenas para la oposición y la celeridad en convocar unas elecciones libres son el test de un proceso confuso y ambiguo que despierta tantas incertidumbres como esperanzas.