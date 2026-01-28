El TC mantiene la orden de detención contra Puigdemont

En línea con el criterio de la Fiscalía, el Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud cautelar del abogado de Carles Puigdemont para levantar la orden de detención internacional, mientras resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía. Esto significa que se mantiene la orden de detención que pesa contra el prófugo independentista y que, al menos por el momento, no podrá volver a España.

En este caso, acceder a la medida cautelar reclamada sería tanto como una resolución anticipada del fondo del recurso de amparo. Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los ex consellers Antonio Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, se encuentran también huidos de la justicia española.

Puigdemont no solo no se ha retractado en ningún momento de lo que hizo, sino que ha presumido de que lo volverá a hacer en cuanto pueda. Que se mantenga la orden de detención es un respaldo a las decisiones de la Justicia española. Tal vez no sea tan buena noticia para Pedro Sánchez, en un momento de debilidad extrema, acechado por la corrupción y los escándalos, y que esta misma tarde ha sufrido un nuevo revés en el Congreso, al serle tumbado el denominado decreto ómnibus.

Sus socios conocen bien esa debilidad y no han dejado de aprovecharla. Habrá que ver, en este sentido, cuál es la reacción de Puigdemont y los suyos al mantenerse la orden de detención, y cuál es el nuevo órdago que ponen sobre la mesa de Sánchez para hacer notar su descontento.