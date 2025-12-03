Sánchez tiene mal perder

El presidente del Gobierno tiene mal perder. Por eso, desde hace unos meses, cada día que pasa es más evidente su incapacidad para asumir la realidad. Se ha acostumbrado a torcer el juicio de la verdad sin que nadie de su entorno le cante las verdades del barquero. Él vive impertérrito, desvinculado de cualquier culpa y sin asumir la más mínima responsabilidad. Lo último ha sido insinuar que, dada la inocencia de su fiscal general del Estado, instancias superiores trasladarán un fallo diferente al del Tribunal Supremo, lo que permitirá exonerar a Álvaro García Ortiz de cualquier reproche penal y moral. Al presidente Sánchez no le importa lo más mínimo conocer el contenido de la sentencia del Supremo ni la fundamentación jurídica por la que su fiscal ha sido acusado de revelación de datos reservados. Lo único que le duele en su orgullo es que, en su apuesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha podido salirse con la suya. No duda ni dudará en politizar la Fiscalía e instrumentalizar a los Tribunales si con eso consigue, aunque solo sea de manera momentánea, seguir generando trincheras.

Hubiera estado bien que todas las partes de este proceso se hubieran comportado con discreción y mesura. Pero, dicho esto, conviene recordar que el delito del fiscal ni compensa ni exonera a otros encausados, sean estos quienes sean. La Justicia seguirá su curso y, sin someterse a intereses espurios, actuará con su habitual independencia. Quizás sea eso, y no el fallo del Supremo, lo que de verdad teme el presidente Sánchez.