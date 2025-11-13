Sánchez, líder de la oposición a la oposición

El presidente del Gobierno sigue insistiendo en su estrategia de huir hacia adelante. En su intervención de este miércoles en el Congreso, en la que debía dar explicaciones por los crecientes casos de corrupción que rodean a su entorno político y personal más próximo, volvió a invertir la lógica de la sesión y se centró en criticar la política autonómica del Partido Popular. En su afán por desviar el foco en una Cámara Baja en la que ha perdido la mayoría, el líder socialista concentró todos sus esfuerzos en desacreditar a los de Alberto Núñez Feijóo. La rendición de cuentas brilló por su ausencia, y la agresividad mostrada por Sánchez durante buena parte del debate se transformó en mansa docilidad cuando le tocó responder a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. En ese momento, el presidente trató de mantener vivo el diálogo para reactivar el apoyo que le resultó imprescindible para ser investido presidente a cambio de la amnistía.

Sin embargo, este miércoles gran parte de los intereses del Gobierno se jugaban en el Tribunal Supremo. Mientras el jefe del Ejecutivo intervenía en el Congreso, el juicio contra el fiscal general del Estado seguía su curso. Álvaro García Ortiz no respondió a las preguntas de la acusación, mientras los peritos de la UCO confirmaron que el fiscal había borrado deliberadamente los datos que podrían haber servido para probar su inocencia. El empeño de Sánchez y sus ministros por influir en este proceso judicial, apuntala la imagen de dependencia del fiscal general del Estado respecto del propio Gobierno.