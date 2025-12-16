Sánchez enrocado

Sánchez ha comparecido para hacer balance del año, como si fuera presidente de otro Gobierno, como si fuera responsable de otro partido que no el PSOE, como si viviera en otro país. Por toda respuesta a la maraña de presuntos casos de corrupción y de presuntos casos de acosos sexuales que afectan a sus más cercanos colaboradores, anunció un abono único de transporte de 60 euros.

Criticó a la prensa por un supuesto bostezo ante su última medida, por preguntar por su responsabilidad y por su reacción ante los presuntos casos de corrupción. Sánchez sugiere que los periodistas hacen mal su trabajo porque se aburren de los conejos que se saca de la chistera cuando el país está atravesando una de las crisis políticas más graves. Crisis de credibilidad del Gobierno por su falta de compromiso con la ejemplaridad y con el mínimo de moralidad que se debe exigir a los representantes públicos.

El dinero de las presuntas mordidas es dinero de todos los españoles, mucho dinero en un país en el que la clase media disminuye. Los casos de presuntos acosos sexuales se producen en un partido que había hecho del feminismo su bandera. Sánchez establece como único principio para su política evitar que gobierne la derecha. Acogiéndose a ese principio quiere relativizar los escándalos que, más allá de las responsabilidades jurídicas, suponen un escaso nivel de exigencia moral. Los socios de Sánchez gesticulan mucho, pero tendrían muy fácil acabar con una legislatura que agoniza. De momento prefieren ser cómplices de la situación.