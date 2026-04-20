Ruido en torno a la regulación de migrantes

Desde hoy se pueden presentar las solicitudes presenciales de la regularización extraordinaria para los migrantes que viven en nuestro país de forma irregular. El trámite, en principio, va a estar abierto hasta finales de junio, un plazo que parece demasiado breve.

El proceso de regularización de migrantes tiene lugar al mismo tiempo que se ha cerrado el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura. El acuerdo establece criterios muy duros en política migratoria que, en algunos casos, son pura retórica, porque no se refieren a cuestiones relacionadas con la política autonómica o sencillamente porque incumplen la ley.

No se puede dejar de atender a menores no acompañados ni se puede dar prioridad a los cotizantes a la Seguridad Social que han nacido en Extremadura sobre los cotizantes que han nacido fuera de España para prestar servicios a los que tienen derecho.

Hay demasiado ruido en torno a esta regularización. La inmensa mayoría de los migrantes que van a ser regularizados ya trabajan en España y es de justicia que lo hagan de forma regular. Los migrantes no quitan servicios públicos a los españoles, contribuyen a esos servicios con su cotización. Los migrantes tampoco quitan trabajo a los españoles, hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer y permiten que la economía crezca.

Un 90% de los migrantes irregulares proceden de Hispanoamérica, compartimos con ellos historia, cultura y tradición. Y es cierto que los migrantes delinquen más que los españoles, pero es así por su situación de pobreza y marginalidad, no porque sean migrantes.