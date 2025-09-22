Otro revolcón parlamentario a la vista

El secretario general y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho hoy que su formación votará "no" al traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Con palabras gruesas, ha querido dejar claro a Sánchez que es una línea roja que Podemos no va a traspasar y que esta nueva iniciativa que el Gobierno de Sánchez pretender llevar adelante con el apoyo de Junts, no responde más que una pugna entre los propios miembros de Junts y Aliança Catalana, por ver quién de los dos es más racista. Las contradicciones en el bloque de investidura son ya clamorosas. Este nuevo revés en el Congreso a un proyecto del Gobierno es una muestra de su debilidad y un ejemplo del recurrente sainete que supone la alianza del Ejecutivo con unos socios contra natura.

Podemos es ahora el socio más interesado en erosionar al gobierno de Sánchez, a cuya estrategia se sumó sin empacho en la investidura, pero en este tema hay que reconocerle coherencia ideológica, la que no tiene el llamado “Gobierno de progreso”. Promover el cambalache en un asunto tan serio y complejo como es el fenómeno migratorio retrata una vez más al Gobierno. Esto es el sanchismo, capaz de elaborar un relato de supuesta compasión hacia las personas que se juegan la vida por salir de su país, y al mismo tiempo capaz de permitir que, en función de sus intereses políticos, la solidaridad que predica se pueda hacer a la carta, según quieran los socios que le mantienen en el poder.