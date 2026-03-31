Una respuesta integral a las víctimas que es un referente internacional

La Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos culminaron ayer la innovadora arquitectura desarrollada en España para la reparación integral a víctimas de abusos sexuales en casos ya prescritos o fuera del alcance de la acción de la justicia. El protocolo firmado ayer con el Gobierno concreta en sus detalles el acuerdo cerrado en enero, por el que se habilita un canal externo para acceder a las reparaciones. Las víctimas podrán, si así lo desean, iniciar los trámites ante el Ministerio de Justicia, que remitirá los casos a la Oficina del Defensor del Pueblo, que resolverá también en caso de discrepancia entre las partes.

El sistema de reparación que, de forma voluntaria, llevan años implementando las diócesis y congregaciones religiosas, sigue buscando la reparación integral, no solo la económica, por medio de un enfoque caso por caso que busca dar respuestas a las necesidades de cada persona. En definitiva, el modelo no cambia, se amplía.

Pero la colaboración con el Gobierno y el Defensor del Pueblo indudablemente refuerza su eficacia y credibilidad. Credibilidad que desde algunos sectores ideológicos se ha procurado sistemáticamente poner duda.

La Iglesia en España se ha centrado siempre en cambio en dar forma a una respuesta integral al drama de los abusos. El resultado, sujeto siempre a evaluación y mejora continua, queda como referente de justicia restaurativa a nivel internacional para afrontar esta lacra en muchos ámbitos sociales donde todavía todo el trabajo está por hacer.