¿Rectificará Trump en Ucrania?

“¡Vladimir, para!”. El último bombardeo ruso contra Kiev ha arrancado por fin una crítica de Donald Trump a Rusia, que ve aproximarse la fecha de sus cien días de mandato sin ningún avance en un conflicto que, dijo, resolvería en 24 horas. Esta tímida reacción ha hecho a algunos albergar la esperanza en cierta rectificación. Igual que Trump se está viendo obligado a recular en economía, podría haber comprendido que Putin no quiere la paz en Ucrania, y que si firma un acuerdo será esperando al momento conveniente para romperlo. El secretario general de la OTAN, la presidenta de la Comisión y diversos líderes europeos se esfuerzan estos días por persuadirle de la evidencia. En un último esfuerzo diplomático plantean a la Casa Blanca una versión suavizada del plan de paz de EE.UU. con el que Ucrania no se vería humillada a tener que reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y los demás territorios ocupados, sino que bastaría con que, de facto, aceptara el statu quo a cambio de seguridad. No comprenden estos dirigentes, o más bien se resisten a creer, el nuevo enfoque de la política exterior norteamericana. China y Rusia siguen siendo las potencias rivales, como formuló en 2017 la Estrategia de Seguridad Nacional del propio Trump. Ahora, sin embargo, quiere acordar unas reglas básicas con Xi y Putin para el reparto de zonas de influencia incluso a costa de sus aliados naturales, frente a los que se muestra como matón de patio. La estrategia es suicida a largo plazo. Si EE.UU. traiciona a Europa y a Ucrania, minará su credibilidad como aliado. Y no hay hegemonía mundial que pueda sostenerse sin esa credibilidad.