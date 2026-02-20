Las razones del Vaticano para no unirse a la Junta para la Paz de Gaza

La Junta para la Paz creada por Washington para pilotar la reconstrucción de Gaza ha quedado constituida. A corto plazo, son buenas noticias para la franja, con gran parte de su población privada de techo y sin acceso a sanidad ni a alimentación suficiente.

Con el despliegue de una fuerza internacional, pueden esperarse también avances en seguridad y en el desarme de Hamás. La situación es tan precaria que un mal plan para Gaza es hoy mucho mejor que nada.

Esta será la legitimación que busque el plan de EE. UU., con estructuras más bien propias de una promotora inmobiliaria. En la cúspide, de manera vitalicia, se sitúa Donald Trump, con potestad para invitar y expulsar a los estados participantes.

Nadie ha descrito mejor su Junta que el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. “Se está intentando dar una respuesta” a los problemas en Gaza, ha reconocido. Sin embargo, “algunos puntos provocan perplejidad” y el Vaticano no comparte el intento de orillar a la ONU, la institución a la que le corresponde gestionar “estas situaciones de crisis”.

Sin referirse expresamente a Gaza, León XIV lamentaba esta semana la crisis del derecho internacional en un momento en que la proliferación de conflictos lo hace especialmente necesario. Por ahí va la cosa. El peligro no es que la Junta para la Paz vaya a reemplazar a la ONU en la resolución de conflictos, diga lo que diga Trump. Pero sí supone un paso más hacia un orden internacional de esferas de influencia, en el que los grandes imponen su ley y los no tan grandes, a lo sumo, aspiran a mejores condiciones de vasallaje.