El bien del querido pueblo venezolano

Se han dicho muchas cosas en estas primeras horas tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero la atención prioritaria debe estar donde el Papa ha puesto el foco

Alegría de cientos de ciudadanos venezolanos en Madrid tras el operativo militar de parte de Estados Unidos contra Venezuela para arrestar a Nicolás Maduro
El Papa se ha referido este domingo a la delicada situación que vive Venezuela. Como ha afirmado con finura León XIV, es el bien del querido pueblo venezolano el que debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. 

Ahora, en el corto plazo el objetivo no puede ser otro que el de superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres. 

Se ha escrito mucho y se han dicho muchas cosas en estas primeras horas tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la salida del país de Nicolás Maduro, pero la atención prioritaria debe estar, en efecto, justo donde el Papa ha puesto el foco. Escuchamos análisis sobre el régimen, sobre la pertinencia y la proporcionalidad de la intervención norteamericana; análisis geopolíticos y jurídicos, pero a veces se nos olvida que todos esos análisis son estériles si no somos capaces de poner en el centro a las personas. Y aquí poner en el centro a las personas significa ser capaces de jerarquizar los bienes y supeditar otras consideraciones, que sin duda serán necesarias, a ese bien de un pueblo que lleva sufriendo la tiranía de sus gobernantes desde hace ya demasiado tiempo. 

