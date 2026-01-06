León XIV ha clausurado hoy el Jubileo de la Esperanza, que ha llevado hasta Roma a más de 33 millones de peregrinos desde que Francisco lo inaugurara a finales de 2024. En la homilía de la celebración eucarística, el Papa nos ha recordado que la manifestación de Dios es el inicio de la esperanza; Dios se revela y nada puede permanecer estático.

Al finalizar el Año Jubilar y cerrar la Puerta Santa de la Basílica de san Pedro, la pregunta por la búsqueda espiritual de nuestros contemporáneos nos interpela. También nosotros, hoy, como tantos peregrinos a lo largo de la historia, nos hacemos las preguntas fundamentales por el sentido de la vida y urgidos por la exigencia de ponernos en camino, cruzamos el umbral de la Iglesia. Es sin duda una magnífica ocasión para confrontarnos y ver si en tantos lugares santos se difunde el perfume de la vida y se muestra con claridad la señal indeleble de que otro mundo ha comenzado.

Amar la paz y buscar la paz significa también proteger lo que es santo y que por eso está naciendo, pequeño, delicado y frágil como un niño. Proteger lo que es santo a todos los niveles, porque la dignidad de la persona es innegociable, especialmente en un mundo que tiende a reducir cualquier cosa a producto y al propio ser humano en consumidor. Ojalá que este Jubileo que ahora concluye nos haya educado el corazón para reconocer en el visitante a un peregrino, en el desconocido a un buscador, en el que está lejos a un vecino y en el diferente a un compañero de viaje.