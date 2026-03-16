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El PP vuelve a ganar en Castilla y León

El mandato de las urnas en Castilla y León ha sido claro, y ahora llega la hora de la responsabilidad para PP y Vox

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en el Hotel Alameda Palace, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Castilla y León ha celebrado este domingo 15 de marzo elecciones a las Cortes autonómicas, una jornada en la que los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 82 procuradores del Parlamento autonómico.
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La Línea Editorial de la madrugada del 16 de marzo

Redacción digital

Madrid - Publicado el

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El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas que se han celebrado este domingo en Castilla y León. Sube en escaños y en porcentaje de voto con respecto a las celebradas hace cuatro años, aunque  tendrá que contar con VOX, que ha subido levemente, mucho menos de lo que preveían las encuestas. La llamada al diálogo será fundamental para un escenario que, dada la situación a nivel nacional, necesita más que nunca estabilidad.

El descalabro que el PSOE ha sufrido en las ultimas elecciones regionales no se ha repetido ahora. Sube dos escaños, pero se agranda la ventaja del PO. Si este PSOE ejerciera algún tipo de sana autocrítica debería valorar que las cosas le vayan menos mal cuanto menos identificado esté el candidato con Sánchez y con el sanchismo, como ha sucedido este domingo en Castilla y León. Cualquier valoración triunfalista del PSOE está fuera de lugar, aunque haya absorbido todo el espacio a su izquierda.

El mandato de las urnas en Castilla y León ha sido claro, y ahora llega la hora de la responsabilidad para PP y Vox, teniendo presente la representación de cada uno.

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