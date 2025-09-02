COPE
Políticos que creen que deben impartir justicia

Escucha la línea editorial de la tarde de este martes, 2 de septiembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en RTVE.REMITIDA / HANDOUT por RTVEFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma01/9/2025
Redacción digital

Entre los pasajes de la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española, no puede pasar inadvertido el ataque directo a algunos jueces que, según el Presidente, se dedican a hacer política, mientras que para arreglar lo que los jueces estropean, estarían algunos políticos como él, que tratarían de hacer justicia. Está claro que esos jueces que supuestamente se dedican a hacer política son precisamente los que instruyen los casos de corrupción que acorralan a su Gobierno y a su círculo familiar.

Esta situación es impropia de un sano Estado de Derecho porque supone un ataque a la línea de flotación de la separación de poderes, imprescindible para que una democracia pueda considerarse como tal. Para Sánchez, los jueces que juzgan a su familia hacen política y los medios de comunicación que cumplen su función fiscalizando al poder son parte de la “bulosfera”. 

Y así indefinidamente, tirando de un neolenguaje orwelliano que, cuando se traduce en señalamientos directos recuerda demasiado a otros lugares en los que este tipo de posicionamientos han ido erosionando el Estado de Derecho.

Sánchez debería dedicarse a hacer política, a ser posible política con mayúscula, y política de Estado, en lugar de andar arremetiendo cual aspirante de autócrata contra todo aquel que, en el ejercicio de su libertad, ose criticar al Gobierno.

