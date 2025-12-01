Peste porcina, prudencia y tranquilidad

Un brote de peste porcina africana en el parque natural de Collserola, en Barcelona, ha hecho saltar todas las alarmas. El brote detectado en jabalíes es el primer contagio que se detecta en España desde 1994 y ha puesto en alerta a todo el sector del cerdo, cuya importancia en España no hace falta detallar.

Desde el viernes, hay ocho casos sospechosos y se han encontrado unos 40 jabalíes muertos, que también se están analizando y entre los que probablemente habrá más positivos que sumar a los dos que se han confirmado oficialmente.

La primera repercusión grave es el bloqueo en las exportaciones a mercados claves. España es el tercer país en volumen de exportación porcina de todo el mundo. Las autoridades sanitarias están repitiendo mensajes tranquilizadores.

El más importante es que no hay peligro alguno para la salud humana. A partir de aquí, y con la inevitable preocupación que algo así genera, hay que acudir a fuentes contrastadas y escapar de rumores y bulos. Y hay que pedir que se mantenga el trabajo conjunto entre la Generalitat y el resto de las autoridades del Estado, como ya se está produciendo con la colaboración pedida a la UME. La situación requiere medidas drásticas y ágiles y un nivel máximo de coordinación, lo cual se ajusta muy bien a la vocación y a las capacidades de la UME.

En estos casos se pone a prueba la gestión política para actuar en aras del bien común con eficacia, sin estrechez de miras y sabiendo enviar a la ciudadanía, especialmente a aquellos que se pueden ver más afectados, un mensaje de tranquilidad y de prudencia.