Pensiones a cambio de una moción de censura

El Partido Socialista de Francia, con 66 diputados en la Asamblea Nacional, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno del centrista Bayrou. Se trata de presionar, aunque los socialistas no tengan capacidad de conformar un nuevo Ejecutivo. Mientras tanto, Marine Le Pen juega sus bazas, que son las de presionar al Gobierno y de este modo ir avanzando hasta el día en el que, finalmente, y a pesar de la condena que pesa sobre ella, alcance el sueño de llegar al Elíseo. Los partidos que apoyan a Macron no son, en realidad, más que grupúsculos de notables y Los Republicanos, que pretenden recomponerse tras la elección de su nuevo líder, pero que no son, hoy en día, ni sombra de lo que fueron. En medio de este caos, el Partido Socialista presenta una moción de censura porque el Gobierno, explican, ha rechazado debatir en profundidad la reforma de las pensiones. ¿Por qué en un tema de tanta gravedad ha sido imposible que los partidos políticos con posibilidades reales de aproximar posiciones se hayan sentado a negociar? ¿Por qué el Gobierno francés es incapaz de explicar a la ciudadanía que el empleo sigue siendo la fuente de financiación de buena parte de las políticas sociales?

La edad de jubilación sigue siendo clave en las sociedades en las que, mal que bien, sigue funcionando el Estado Social o las políticas de bienestar. Y de esto, en países en los que la natalidad cada día es más baja y la esperanza de vida más alta, es de lo que los Gobiernos y los partidos políticos que aspiran a gobernar deben discutir. Las mociones de censura, como los plebiscitos, los carga el diablo cuando son un mero brindis al sol.