Pedro Sánchez ante la investigación del Senado

Tras dos semanas el presidente del Gobierno ha vuelto al Congreso para someterse a la habitual sesión de control. En un clima de tensión y enfrentamiento dialéctico, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que citará a Sánchez en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, a lo que el Presidente del Gobierno le ha contestado con un lacónico y chulesco: “Ánimo, Alberto”. Una respuesta impropia de la cortesía parlamentaria y de la naturaleza de la sesión de control. Será la primera vez que en democracia un presidente del Gobierno comparezca en una comisión de investigación parlamentaria.

La decisión del PP supone un salto cualitativo en la estrategia de la oposición y no sólo porque el presidente del Gobierno está obligado a decir la verdad en su comparecencia. Pero es que el último informe de la UCO sobre el caso Koldo y la supuesta financiación irregular de las actividades de José Luis Ábalos coloca las sospechas de corrupción del entorno socialista en otro escenario.

La política española se debate en una pugna entre la suma de casos de corrupción y la estrategia de Moncloa de quitar valor al asunto e intentar desviar la atención hacia otros temas, como son Gaza, el aborto o los problemas en el sistema de salud de Andalucía. La realidad es la de un presidente asediado por una serie de procesos judiciales que parece que no han ocurrido en su entorno, y que no afectan a personas que han tenido una estrecha relación de confianza con él.