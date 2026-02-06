Pedro Sánchez contra los dueños de las grandes Tecnológicas

La reacción de Pedro Sánchez a las críticas de los dueños de las grandes tecnológicas propietarias de las redes sociales confirma la necesidad que tiene el presidente de afianzar su imagen de líder mundial de la izquierda progresista utilizando polémicas más simbólicas que reales. Era previsible que una vez que Sánchez anunciara que iba a prohibir las redes sociales a menores de 16 años, el incontinente Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, saliera a calificar de “fascista totalitario” y “tirano traidor al pueblo de España” al presidente del Gobierno. Crítica a la que se ha sumado Pável Durov, dueño de Telegram, quien calificó la propuesta de “peligrosa” porque amenaza las libertades digitales.

Existe ya una regulación digital europea que afecta a España como a cualquier miembro de la Unión. Además, es perjudicial para afrontar la preocupación sobre los potentes efectos de los nuevos medios generar polémicas estériles. En ninguno de los países que se han planteado medidas similares se ha producido una polémica de esta naturaleza. Es indudable que las tecnológicas globales, las denominadas Big Tech, no pueden actuar al margen de las regulaciones industriales que marcan los Estados. Son normativas destinadas a proteger los derechos fundamentales y a los usuarios más vulnerables. Convertir a las empresas tecnológicas en un adversario que se agita como un espantajo puede dar algún rédito de imagen a Pedro Sánchez y, sobre todo, es una cortina de humo más, lanzada desde Moncloa para distraer a la opinión pública de los grandes temas de nuestro debate nacional.