Los nuevos retos para la Iglesia en España

Arranca hoy la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal un día después de lo habitual, retraso motivado por la audiencia con León XIV a la que, en representación de todo el episcopado, asistió la Comisión Ejecutiva. Era inevitable que el interés informativo se situara en la respuesta de la Iglesia al drama de los abusos. Según confirmó el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el Papa está al tanto de las acciones que la Iglesia lleva desarrollando, se habló del plan desplegado por las diócesis y las congregaciones religiosas en España para la atención y reparación a las víctimas, un plan que, según reveló el arzobispo Argüello ha merecido la aprobación de la Santa Sede y el interés de otras conferencias episcopales.

El gran protagonismo de la conversación fue para las líneas pastorales para el cuatrienio 2026-2030, que a partir de este martes deben ultimar los obispos. Se trata del gran desafío de la evangelización, de cómo la Iglesia da respuestas a retos sociales como la acogida a las personas migrantes, o de qué propuestas es capaz de ofrecer a cada vez más jóvenes en búsqueda espiritual, en un contexto nuevo y apasionante que monseñor Argüello definió como post secular, en el que escasea la formación religiosa de otros tiempos, pero en el que, en cambio, hay una mirada más libre de prejuicios. Una visita de León XIV a España daría un fuerte impulso a estas Líneas pastorales, piensan los obispos, que no ocultan su esperanza en que el Papa acepte pronto su invitación.