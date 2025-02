El periodista de COPE Fernando de Haro ha presentado su nuevo documental con el título "Nicaragua levantará", en el que recopila y presenta diferentes testimonios para mostrar la persecución que padece la Iglesia, de forma singular, en este país centroamericano cuya población es, en su inmensa mayoría, profundamente católica. El documental refleja la realidad que vive Nicaragua desde el año 2018, cuando se desataron las protestas de diversos sectores de la sociedad civil contra el régimen sandinista de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo.

La Iglesia católica ha sido desde entonces una voz libre especialmente resistente, por eso el régimen se ha ensañado especialmente con ella. Por mucho que el tándem Ortega-Murillo trate de utilizar la situación a su favor, la Iglesia no se ha erigido como una oposición política, sino que ha dejado al descubierto, con su anuncio del Evangelio y su denuncia de diversas injusticias y atropellos, la situación de desamparo que sufre la población y la falta de respeto a los derechos fundamentales, comenzando por uno de los esenciales como es la libertad religiosa. Que Nicaragua levante, como reza el título del documental de Fernando de Haro, depende en parte de que voces valientes y libres, como las que aparecen en este testimonio, se alcen para que la comunidad internacional no olvide, y se pueda conocer el verdadero sufrimiento del pueblo nicaragüense.