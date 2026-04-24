La mirada universal del Papa

En el vuelo de regreso a Roma, tras la intensa visita apostólica a África, el Papa León XIV ha mantenido una conversación con los periodistas acreditados en el viaje. León XIV ha reiterado que “como Iglesia, como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”.

Es necesario construir una cultura de la paz que implique un cambio de actitudes y que garantice la protección de los inocentes. Respecto a la situación actual en Irán, León XIV ha insistido en la necesidad de alejar la amenaza de la guerra y que se respete el derecho internacional. También ha dicho que, evidentemente, condena sin ambages la represión interna que lleva a cabo el régimen iraní contra sus opositores.

Otra de las cuestiones globales es la de los procesos migratorios. León XIV planteó una pregunta que debe interpelar al Norte desarrollado: qué hacemos con ese Sur mundial en el que los jóvenes no tienen un futuro para desarrollarse.

El Papa recordó, una vez más, que los Estados tienen derecho a establecer normas en sus fronteras: “no digo que todos deban entrar sin un orden, creando a veces en los lugares a los que van situaciones más injustas que las que han dejado atrás”. Pero no hay que olvidar que los migrantes son seres humanos y, una vez que han entrado, hay que tratarlos de acuerdo con su dignidad.

El Papa, que trabaja de forma incansable por la unidad de la Iglesia, recordó también que “la Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas homosexuales o de parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido específicamente al decir que todas las personas reciban la bendición”.