La ministra Redondo sigue sin asumir su responsabilidad

Ana Redondo ha comparecido este miércoles en el Senado para dar explicaciones sobre los fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato. En su intervención, la ministra de Igualdad ha pedido perdón a las víctimas de la violencia machista. Sin embargo, sus disculpas no se han referido al riesgo al que el sistema ha expuesto a las mujeres, sino que se ha circunscrito a lo que, según sus propias palabras, ha sido un “ruido generado”. El supuesto ruido por el que la ministra se ha disculpado es un escándalo político fundado, esencialmente, en su negligente gestión. A los errores técnicos en el sistema de volcado de datos, se sumaron después problemas en los propios dispositivos, como han venido alertando jueces, víctimas, instituciones de seguimiento y hasta el CGPJ. Todos estos hechos fueron negados y disimulados por el Gobierno.

La estrategia comunicativa de Redondo no sólo ha sido fallida, sino que agrava la negligencia al intentar disimular su responsabilidad directa. La ministra de igualdad ha vuelto a calificar de bulos lo que ha quedado demostrado que es una información veraz que debería haber sido atendida de forma mucho más diligente. El sistema de pulseras antimaltrato ha demostrado fallos relevantes y hasta tres ministerios fueron alertados en su momento y no lo solucionaron. Las propias palabras de Ana Redondo resultan contradictorias: en su comparecencia anunció la creación de una investigación exhaustiva. Una investigación que sería del todo innecesaria si, como ella misma dice, el sistema hubiera funcionado perfectamente.